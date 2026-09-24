Avião usado em captura de Maduro pousa no Brasil para exercício militar

HC-130J chegou ao Brasil em 9 de setembro para integrar o Exercício Conjunto Tápio 2026 - (crédito: 23rd Wing)

Uma aeronave militar dos Estados Unidos utilizada na operação que resultou na captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro está no Brasil para participar do Exercício Conjunto Tápio 2026, realizado em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB) e militares de outros países.

O Lockheed Martin HC-130J Combat King II pousou na Base Aérea de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A aeronave é uma versão especializada do Hércules voltada a missões de busca, resgate e apoio a operações especiais.

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Durante a operação contra Maduro, o avião atuou a partir de Porto Rico no apoio às tropas envolvidas na ação que terminou com a captura do ex-presidente venezuelano. Segundo o portal especializado Aeroin, o HC-130J chegou ao Brasil em 9 de setembro para integrar o Exercício Conjunto Tápio 2026. O treinamento reúne militares brasileiros e estrangeiros em simulações de operações de resgate em áreas remotas, além de ações de apoio em situações de desastre.

Equipado com sensores e sistemas de reabastecimento em voo, o Combat King II pode fornecer combustível a helicópteros durante missões de longo alcance, inclusive em operações realizadas em território hostil.

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A aeronave também pode lançar botes e suprimentos para equipes de resgate e transportar equipamentos utilizados em missões especiais. O modelo integra a estrutura da Força Aérea dos Estados Unidos voltada a operações de busca e salvamento em combate.