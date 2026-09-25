Vídeo de Porchat teve o dobro de menções após queda do perfil, diz relatório

Conteúdo somou mais de 5 milhões de interações em pouco mais de 48 horas - (crédito: Reprodução/YouTube)

O vídeo do projeto “Revelando”, apresentado por Fabio Porchat, ultrapassou 500 mil menções nas redes sociais entre 21 e 24 de setembro, até o meio-dia. Segundo levantamento do Instituto Democracia em Xeque, o conteúdo somou mais de 5 milhões de interações em pouco mais de 48 horas. A maior onda de repercussão ocorreu após o perfil do projeto ser retirado temporariamente do Instagram pela Meta.

Nas primeiras 56 horas após o lançamento, foram registradas 149 mil menções relacionadas ao vídeo. A partir das 8h de 23 de setembro, quando o perfil saiu do ar, outras 353 mil publicações foram contabilizadas, o que representa 70% do volume total analisado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No dia em que saiu do ar, o vídeo teve 293 mil menções, 2,7 vezes o volume registrado no dia do lançamento. Em 23 de setembro, houve 24,9 mil citações em uma única hora.

Leia também: Lula comenta sobre série com Porchat que investiga relações do Banco Master

As publicações destacavam principalmente as relações apontadas entre Daniel Vorcaro, a família Valadão, a Igreja Batista da Lagoinha e integrantes do campo político bolsonarista.

Os usuários questionaram os critérios de moderação da plataforma e classificaram a decisão como censura. O público também passou a compartilhar o vídeo no YouTube, onde ele alcançou o primeiro lugar entre os mais assistidos. Horas depois, a Meta restaurou a conta e informou que a remoção havia ocorrido por erro. Fabio Porchat classificou o episódio como uma tentativa de censura.

O levantamento identificou 35,6 mil publicadores únicos durante o período analisado. Entre os principais perfis estavam o criador de conteúdo Lázaro Rosa e os veículos Folha de S. Paulo e Diário de Pernambuco.

Entre políticos e veículos de imprensa, foram analisadas 468 publicações, que somaram 9,7 milhões de interações. A esquerda respondeu por 75% das publicações e 77% das interações. A extrema-direita representou 15% das publicações e 16% das interações, enquanto a imprensa correspondeu a 10% das publicações e 7% das interações.

O principal eixo de discussão foi “Porchat, jornalismo ou campanha”, responsável por 25% das publicações e 44% das interações.

Leia também: Fábio Porchat faz vídeo em que aborda ligação entre Master e Lagoinha

Os perfis de direita classificaram o vídeo como um “desespero ideológico sobre as eleições” e um “showzinho”, além de afirmarem que a produção foi feita para atacar Flávio Bolsonaro. Também interpretaram a menção à Igreja Batista da Lagoinha como “preconceito contra a fé cristã”.

Entre os perfis de esquerda, a mobilização se concentrou na divulgação do conteúdo e no incentivo ao compartilhamento. Na imprensa, o foco esteve nas relações apresentadas no vídeo e na retirada e posterior restauração do perfil do Revelando pela Meta.