Lula diz que bets não são essenciais ao futebol e defende combate ao endividamento

Lula disse que a medida tem como objetivo impedir que pessoas utilizem recursos destinados a despesas básicas em apostas - (crédito: Reprodução )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (25/9), durante evento em São Paulo para anunciar a suspensão das bets no Brasil, que os clubes de futebol não podem depender das plataformas de apostas para manter seus orçamentos. Torcedor do Corinthians, Lula também criticou o endividamento dos times e citou a contribuição que fez para uma campanha de torcedores destinada a quitar uma dívida do clube com a Caixa Econômica Federal.

“Eu sou torcedor fanático do Corinthians. Quando a torcida do Corinthians fez uma vaquinha para pagar dívida para a Caixa Econômica Federal, eu depositei R$ 1.013 para ajudar o Corinthians a pagar”, afirmou.

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Na sequência, o presidente questionou o volume de dívidas acumuladas pelos clubes e mencionou o argumento de que as equipes perderiam recursos com o fim das bets. “Eu quero que meu time ganhe, seja campeão, quer tudo, mas não dá para os times dizerem para mim, meu ministro, não dá para dizer que sem as Bet tudo os times acabam”, disse.

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Lula recorreu à história do futebol brasileiro para argumentar que os clubes conquistaram títulos internacionais antes da existência das plataformas de apostas. Citou Santos, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Corinthians como exemplos de equipes que foram campeãs mundiais sem contar com receitas de bets.

“O Santos era o melhor time do mundo e não tinha Bets, e foi duas vezes campeão do mundo. O Flamengo foi campeão do mundo, o Internacional foi campeão do mundo, o Grêmio foi campeão do mundo, o São Paulo foi três vezes campeão do mundo, o Corinthians foi duas vezes campeão do mundo”, afirmou.

Segundo Lula, as bets representam uma parcela limitada dos orçamentos dos clubes. “A informação que a gente tem é que me parece que as Bets significa 6% a 7% do orçamento de um time de futebol”, declarou.

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O presidente também criticou a utilização do dinheiro dos torcedores para ajudar a financiar as dívidas das equipes. Para Lula, o torcedor já contribui com os clubes por meio de ingressos e da compra de produtos. “O que não dá é o time não ter consciência de que o seu torcedor já torce para o time, já vai no estádio, já compra camisa para a mulher, já compra camisa para o filho”, afirmou.

Despesas básicas

Ao defender a suspensão das bets, Lula disse que a medida tem como objetivo impedir que pessoas utilizem recursos destinados a despesas básicas em apostas. Ele citou gastos com alimentação e necessidades dos filhos como exemplos de valores que, segundo ele, precisam ser preservados.

“Nós, nessa medida que estamos tomando agora, a gente está dizendo para o povo brasileiro, olha, meus queridos companheiros e companheiras, a gente não vai permitir que vocês sejam utilizados por cartão de crédito ou por bets para gastar o dinheiro do leite do seu filho, o dinheiro do pão do seu filho, o dinheiro da refeição”, declarou.

Lula afirmou ainda que a iniciativa busca proteger principalmente a população mais humilde do país dos efeitos do endividamento provocado pelas apostas. “Nós estamos tentando livrar o povo mais humilde desse país de se matar. Por conta de uma perspectiva de guerra na loteria”, disse. Ao final, o presidente parabenizou a equipe responsável pela medida.