Lula compara bets a câncer e diz que levaram "cassino para dentro de casa"

Para Lula, a ausência de alertas e de mecanismos de controle contribuiu para a situação - (crédito: Reprodução )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (25/9), em São Paulo, que as apostas esportivas on-line, conhecidas como bets, provocaram endividamento e problemas de saúde mental entre brasileiros. Durante evento em que foi anunciada a suspensão das apostas, Lula relatou casos de pessoas que perderam grandes quantias de dinheiro e afirmou que a sociedade ficou “absolutamente desprotegida”.

Segundo o presidente, um pequeno empresário chegou a acumular uma dívida de R$ 2,2 milhões com apostas. Lula relatou que o homem vendeu o próprio comércio e um bem do pai, além de ter mentido para familiares e amigos, até reconhecer o problema e buscar tratamento.

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Lula também citou o caso de uma mulher de 27 anos, dona de uma loja em uma cidade do interior de Minas Gerais, que, segundo ele, acumulou uma dívida de R$ 630 mil.

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O presidente afirmou ainda ter conversado com um apostador que teria perdido R$ 2,5 milhões e realizado 1,3 mil Pix para a mesma plataforma em apenas dois meses. Para Lula, a ausência de alertas e de mecanismos de controle contribuiu para a situação. “Esse país trouxe o cassino para dentro de casa. O cassino está na cozinha, está na sala. O cassino está com o aposentado, está com uma criança de 13, 14 anos, pega o cartão do pai e faz o que quiser. Ou seja, é preciso ter um controle”, declarou.

Lula também mencionou relatos de pessoas que enfrentaram graves consequências emocionais em razão das dívidas. Ele disse ter conversado com uma mulher que tentou tirar a própria vida três vezes e com outra cujo filho, de 26 anos, teria morrido após se enforcar por causa de dívidas.

“Então eu tomei a decisão, gente, não dá, não é brincadeira, é uma coisa muito séria que está acertando a saúde mental de milhões e milhões de pessoas inocentes, pessoas pobres, que jogam para ver se conseguem comprar o pão do dia seguinte”, afirmou.

O presidente também criticou propagandas de apostas que, segundo ele, apresentam o jogo como uma solução para dificuldades financeiras. Lula citou uma publicidade em que uma mulher não consegue pagar uma compra no supermercado, aposta o dinheiro e, após ganhar, volta para quitar a conta. “Isso é mentir, descaradamente, para induzir as pessoas humildes e mais necessitadas de que vão receber a sua vida jogando”, disse.

Ao justificar a decisão de adotar uma medida contra as apostas, Lula comparou o problema a uma doença grave. “Isso é como um câncer, ou a gente tira o tumor, ou esse tumor vai matar a gente”, afirmou.