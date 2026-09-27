'Ele que lute': Flávio Bolsonaro confirma presença em debate e provoca Lula

Caso Lula também confirme presença, esse será o primeiro embate frente a frente entre os dois candidatos - (crédito: Charles Vieira/Divulgação)

Durante uma carreata em Goiânia, neste domingo (27/9), o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que participará do debate na Globo, que acontece na próxima quinta-feira (1/10). Essa será a primeira vez que Flávio e Lula debatem frente a frente na corrida para o Planalto.

No evento com apoiadores, Flávio fez provocações ao líder petista. “Vou no debate da Globo. Está confirmado aqui ele. Ele que lute. Eu quero ir para lá debater com ele. Eu estou chamando o Lula para o debate: ‘Lula, eu quero você no debate da Globo, vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara e vou mostrar que o meu projeto de Brasil é melhor que o seu”, declarou.

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Segundo Flávio, ele comparecerá ao debate mesmo na ausência de Lula. Anteriormente, o candidato do PL já havia condicionado a participação no evento à presença do líder petista.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também afirmou não ter adversário em Goiás e chamou Lula de “assassino da esperança do Brasil”. Segundo ele, o presidente será confrontado sobre a recente crise no Supremo Tribunal Federal (STF) durante o debate.

Aos apoiadores, Flávio voltou a falar sobre a intenção de anistiar os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Jair Bolsonaro também se encontra preso em regime domiciliar por envolvimento na trama.