Presidente do PT diz que proibição das bets independe das eleições

O presidente Lula anunciou o veto total aos cassinos on-line na noite da última sexta-feira> ministro da Fazenda confirma reunião emergencial com times - (crédito: Reprodução )

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou ao Correio neste domingo (27/9), que a proibição das bets deve ser tratada independentemente do impacto que a medida possa ter sobre a campanha eleitoral. Segundo ele, a decisão foi necessária diante dos efeitos relacionados à dependência em jogos de apostas.

“Independente de campanha, era uma medida que precisava ser tomada por conta da situação de saúde pública”, afirmou.

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Edinho disse que o país enfrenta uma situação em que pessoas desenvolveram dependência psicológica em relação aos jogos e apontou consequências para famílias e indivíduos.

Para o presidente do PT, a decisão tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve ser associada à estratégia eleitoral. “Então, independente da eleição, o presidente Lula fez o que é correto”, afirmou.