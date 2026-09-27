CNBB rebate Flávio Bolsonaro: "A mentira não se combate com mentira"

A CNBB disse que "não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas" - (crédito: Ascom/ CNBB)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) rebateu na noite deste domingo (27/9) a acusação sem provas do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, de que a entidade havia ajudado a disseminar a informação falsa de que ele pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil para prejudicá-lo na disputa presidencial.

A CNBB afirmou que "não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral". Também disse que "repudia a produção e a utilização de informações falsas, independentemente de sua origem ou de quem possam beneficiar ou prejudicar". "A mentira não se combate com outra mentira", destacou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Confira a nota na íntegra:

"Diante de informações e manifestações que circulam nas redes sociais envolvendo o nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), esclarecemos:

A CNBB não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral.

A Conferência repudia a produção e a utilização de informações falsas, independentemente de sua origem ou de quem possam beneficiar ou prejudicar.

A CNBB não integra qualquer estrutura político-partidária, de partido ou candidatura. Suas manifestações sobre as eleições decorrem de sua missão pastoral e de princípios públicos expressos em seus documentos, orientados pela dignidade humana, pelo bem comum, pela democracia e pela liberdade de consciência.

Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira.

A CNBB reafirma seu compromisso com a verdade, o diálogo e a paz."