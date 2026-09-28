Lula visita novo hospital em Belém antes de ato de campanha

Atividade ocorre na reta final da campanha para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro - (crédito: Renato Pizzutto/Band)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, às 16h desta segunda-feira (28/9), o complexo hospitalar da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, em Belém. Na agenda, Lula conhecerá a nova estrutura do Hospital São João de Deus, que integra um dos maiores complexos hospitalares da Região Amazônica e também presta atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O presidente estará acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entre outras autoridades.

A nova estrutura do Hospital São João de Deus reúne serviços de oncologia, transplantes, quimioterapia e hemodiálise. Ao todo, o complexo hospitalar conta com 442 leitos de internação, 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 26 salas cirúrgicas.

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A visita à unidade de saúde ocorre antes de Lula participar de um ato de campanha eleitoral na capital paraense. O presidente é candidato à reeleição e estará, às 19h, na Praça da República, em evento que terá concentração de apoiadores a partir das 17h. A atividade ocorre na reta final da campanha para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

Ato de campanha

No evento político, Lula estará ao lado de Hana Ghassan (MDB), candidata ao governo do Pará, e dos candidatos ao Senado Helder Barbalho (MDB), Chicão (União Brasil) e Celso Sabino (PDT).

Também estão previstos os senadores Jader Barbalho (MDB) e Beto Faro (PT), além de candidatos aos legislativos estadual e federal, apoiadores e outras lideranças políticas paraenses.

A atividade na Praça da República integra a agenda eleitoral de Lula na última semana antes do primeiro turno