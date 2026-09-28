Três décadas sem Renato Russo: Célia Porto revisita clássicos em show único

Célia Porto vai celebrar 30 anos de disco no qual canta músicas da Legião Urbana - (crédito: Divulgação)

A cantora Célia Porto realiza um show intimista no dia 11 de outubro de para marcar os 30 anos da partida de Renato Russo. A apresentação celebra também as três décadas do álbum Célia Porto Canta Legião Urbana, trabalho que teve o apoio do próprio líder da Legião em vida.

Acompanhada pelo Rênio Quintas Trio, Célia revisita canções que marcaram gerações. O repertório inclui clássicos como Tempo Perdido, Índios, Vento no litoral e Esperando por mim.

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O evento histórico contará com as participações especiais da cantora Sofia Debrô e da poeta Noélia Ribeiro. Noélia é a musa inspiradora de Travessia do Eixão (Liga Tripa), canção gravada pela Legião Urbana.

O show será realizado em um endereço simbólico da trajetória de Renato Russo, em uma tarde de música e memória. A classificação é livre e os ingressos são limitados.

Serviço

Data: 11 de outubro de 2026 (domingo), às 17h

Local: Escola de Música MIFÁSOL-LÁ – 503 Sul (entrada pela W2)

Ingressos: R$ 50 (meia solidária para todos, mediante doação de 1 kg de alimento)

Vendas: Sympla

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.