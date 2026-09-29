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Camilo Santana confirma Lula em debate da Globo nesta quinta-feira

Senador revelou a participação do presidente durante entrevista à imprensa cearense, ao comentar a mudança na agenda de Lula no estado

Camilo Santana confirma participação de Lula no debate da TV Globo nesta quinta-feira - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Camilo Santana confirma participação de Lula no debate da TV Globo nesta quinta-feira - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O senador e ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT) confirmou nesta terça-feira (29/9) a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate entre os candidatos à Presidência da República promovido pela TV Globo. O encontro está marcado para esta quinta-feira (1º/10), às 21h30. Mas ainda não há uma confirmação oficial da participação, pela equipe de campanha.

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A confirmação ocorreu durante agenda do líder do PT no Ceará. Ao explicar que o presidente deverá passar apenas por Fortaleza, o senador acabou revelando que Lula se prepara para participar do debate.

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“Ele vai, simplesmente só em Fortaleza, pela questão da logística e do tempo que ele tem que percorrer. Tem um debate que ele vai participar quinta-feira ainda na TV Globo, ele tem que se preparar também para o debate, então tem essa correria aí no final de campanha”, declarou.

Segundo Santana, a passagem de Lula pelo Ceará ficará concentrada na capital. O senador também confirmou a visita e destacou a relação do presidente com o estado e com o governador Elmano de Freitas (PT).

“Graças a Deus ele vai nos prestigiar mais uma vez aqui. Pelo amor que o presidente Lula tem ao Ceará, ao governador Elmano (de Freitas/PT), às parcerias importantes, que vamos recebê-lo com muito carinho amanhã lá na capital cearense”, afirmou.

A participação no debate ocorre na reta final da campanha, período em que, segundo Santana, a agenda presidencial é marcada pela necessidade de conciliar deslocamentos e preparação para o encontro com os demais presidenciáveis.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 29/09/2026 12:37 / atualizado em 29/09/2026 12:52
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