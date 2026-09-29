Camilo Santana confirma Lula em debate da Globo nesta quinta-feira

O senador e ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT) confirmou nesta terça-feira (29/9) a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate entre os candidatos à Presidência da República promovido pela TV Globo. O encontro está marcado para esta quinta-feira (1º/10), às 21h30. Mas ainda não há uma confirmação oficial da participação, pela equipe de campanha.

A confirmação ocorreu durante agenda do líder do PT no Ceará. Ao explicar que o presidente deverá passar apenas por Fortaleza, o senador acabou revelando que Lula se prepara para participar do debate.

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“Ele vai, simplesmente só em Fortaleza, pela questão da logística e do tempo que ele tem que percorrer. Tem um debate que ele vai participar quinta-feira ainda na TV Globo, ele tem que se preparar também para o debate, então tem essa correria aí no final de campanha”, declarou.

Segundo Santana, a passagem de Lula pelo Ceará ficará concentrada na capital. O senador também confirmou a visita e destacou a relação do presidente com o estado e com o governador Elmano de Freitas (PT).

“Graças a Deus ele vai nos prestigiar mais uma vez aqui. Pelo amor que o presidente Lula tem ao Ceará, ao governador Elmano (de Freitas/PT), às parcerias importantes, que vamos recebê-lo com muito carinho amanhã lá na capital cearense”, afirmou.

A participação no debate ocorre na reta final da campanha, período em que, segundo Santana, a agenda presidencial é marcada pela necessidade de conciliar deslocamentos e preparação para o encontro com os demais presidenciáveis.