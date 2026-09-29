Dia Mundial do Coração: hábitos simples na rotina ajudam a prevenir doenças cardiovasculares

No Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, a atenção se volta para a prevenção das doenças cardiovasculares e para a importância de transformar hábitos simples em parte da rotina. Mais do que esperar o aparecimento de sintomas, acompanhar os principais fatores de risco pode ajudar a identificar alterações precocemente e preservar a saúde cardiovascular ao longo da vida.

Para o cardiologista Marcelo Bergamo, não existe um único hábito capaz de proteger o coração. A prevenção depende da combinação de diferentes cuidados. “O coração responde diretamente ao estilo de vida. Não adianta focar apenas em um aspecto e negligenciar outros. A prevenção acontece justamente quando alimentação, atividade física, controle dos fatores de risco e acompanhamento médico passam a fazer parte da rotina”, explica.

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A seguir, confira como alguns hábitos simples podem beneficiar a saúde do coração.

1. Mantenha o corpo em movimento

A atividade física regular está entre os principais hábitos relacionados à saúde cardiovascular. Caminhadas, exercícios aeróbicos e atividades de fortalecimento podem contribuir para o controle do peso, da pressão arterial, do colesterol e da glicemia. A orientação, segundo Marcelo Bergamo, não é buscar exercícios extremos, mas encontrar uma atividade possível de ser mantida com regularidade.

2. Faça escolhas melhores à mesa

Uma alimentação equilibrada também é parte importante da prevenção de doenças que afetam o coração. Priorizar frutas, verduras, legumes, grãos integrais, oleaginosas e alimentos pouco processados pode favorecer o controle de fatores que impactam o coração. “Reduzir ultraprocessados, excesso de sal e açúcar é uma medida importante para prevenir doenças cardiovasculares”, destaca o cardiologista.

Monitorar pressão arterial, colesterol e glicemia ajuda a identificar riscos antes dos sintomas (Imagem: Kostikova Natalia | Shutterstock)

3. Acompanhe pressão arterial, colesterol e glicemia

Sentir-se bem não significa necessariamente que todos os indicadores cardiovasculares estejam dentro dos parâmetros adequados. Hipertensão, colesterol elevado e alterações da glicemia podem evoluir durante anos sem provocar sintomas claros. Por isso, o acompanhamento desses fatores permite identificar riscos antes que eles avancem. “Mesmo pessoas que se sentem saudáveis devem monitorar pressão arterial, colesterol e glicemia. Prevenção é a estratégia mais eficaz quando falamos de saúde cardiovascular”, orienta Marcelo Bergamo.

4. Não fume

O tabagismo está entre os fatores que aumentam o risco cardiovascular e deve ser encarado como um ponto importante de prevenção. Para quem fuma, buscar ajuda profissional para interromper o hábito pode fazer parte do cuidado com o coração. A prevenção também passa por reduzir a exposição contínua a fatores que sobrecarregam o sistema cardiovascular.

5. Mantenha consultas e exames em dia

O acompanhamento médico não deve começar apenas quando aparece algum sintoma. Consultas periódicas permitem avaliar o histórico individual, identificar fatores de risco e definir quais exames são necessários de acordo com cada pessoa, idade e condições de saúde. “Cuidar do coração não exige mudanças radicais, mas sim consistência. Pequenos hábitos diários têm um impacto enorme na saúde cardiovascular”, conclui Marcelo Bergamo.

A prevenção, portanto, não precisa esperar uma data específica no calendário. O Dia Mundial do Coração serve como um lembrete de que cuidar da saúde cardiovascular é uma construção diária. Atividade física, alimentação equilibrada, controle dos principais fatores de risco, abandono do cigarro e acompanhamento médico formam uma rotina de cuidados que pode acompanhar diferentes fases da vida.

Por Rayssa Martins