Atlas/Bloomberg: Lula lidera no 1º turno com 45,3% e Flávio tem 42,2%

Pesquisa ouviu 5.005 eleitores com margem de erro de um ponto percentual - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Jefferson Rudy/Agência Senado)

A nova rodada da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta terça-feira (29/9), mantém Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) isolados na disputa presidencial. No primeiro turno, o presidente e candidato à reeleição registra 45,3% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 42,2%. Em uma eventual disputa direta entre os dois no segundo turno, porém, a diferença praticamente desaparece: Flávio tem 47,7% e Lula, 47,6%.

No cenário de primeiro turno, a distância entre os dois é de 3,1 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, feita entre 17 e 22 de setembro, Lula aparecia com 45,8%, e Flávio, com 43,4%, uma diferença de 2,4 pontos.

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O novo levantamento também interrompe a sequência de crescimento do candidato do PL no primeiro turno, registrada pela AtlasIntel desde agosto. Naquele mês, Flávio tinha 33,7% e, nas rodadas seguintes, passou a concentrar parte dos votos que estavam distribuídos entre outros nomes da direita. Agora, recuou 1,2 ponto percentual em relação à pesquisa anterior.

Considerando apenas os votos válidos, Lula soma 46,2%, contra 43,1% de Flávio.

Os demais candidatos permanecem distantes dos dois primeiros colocados. Renan Santos (Missão) é o único a avançar na comparação com a rodada anterior, passando de 4,6% para 5,2%. Augusto Cury (Avante) registra 2%, Ronaldo Caiado (PSD), 1,8%, e Romeu Zema (Novo), 0,9%. Outros nomes somam 0,5%. Brancos e nulos representam 0,9%, enquanto 1,2% dos entrevistados não souberam responder.

Segundo turno

A simulação de um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro mantém o quadro de empate técnico observado desde o início de setembro. Desta vez, o senador aparece numericamente à frente, com 47,7%, ante 47,6% do presidente. Brancos, nulos e indecisos somam 4,8%.

Quando são considerados somente os votos válidos, cada candidato fica com 50%.

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Na rodada anterior, Lula tinha 47,7% e Flávio, 47,4%. A inversão numérica registrada agora não altera o cenário de empate dentro da margem de erro do levantamento, de um ponto percentual.

A AtlasIntel também simulou confrontos entre Lula e outros quatro candidatos. Nesses cenários, os resultados foram:

Lula x Ronaldo Caiado (PSD)

Lula: 45,9%

Ronaldo Caiado: 43,4%

Brancos e nulos: 10,8%

Lula x Romeu Zema (Novo)

Lula: 47,4%

Romeu Zema: 41,2%

Brancos e nulos: 11,4%

Lula x Augusto Cury (Avante)

Lula: 46,2%

Augusto Cury: 36,1%

Brancos e nulos: 17,7%

Lula x Renan Santos (Missão)

Lula: 46,4%

Renan Santos: 28,9%

Brancos e nulos: 24,7%

Dados técnicos

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04391/2026.

O levantamento entrevistou 5.005 eleitores, entre os dias 23 e 28 de setembro, por meio de recrutamento digital. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.