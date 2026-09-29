Candidatos a deputado distrital no DF: veja nomes, número e partidos

Quem são os candidatos a deputado distrital nas eleições de 2026? O Correio Braziliense reúne, em uma página especial, os nomes que disputam uma das 24 cadeiras da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Os dados apresentados na plataforma são fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na página, o eleitor pode consultar os candidatos e conferir informações como nome, número de urna e partido. A ferramenta permite conhecer as opções disponíveis para a disputa antes de ir às urnas. Confira a lista completa de candidatos a deputado distrital no especial Eleições 2026 do Correio.

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A eleição ocorre no domingo (4/10). Além do governador, senador e deputados federais, os eleitores do Distrito Federal vão escolher representantes que ocuparão a CLDF pelos próximos quatro anos.

Os deputados distritais exercem funções legislativas e de fiscalização no DF. Entre as atribuições estão elaborar e votar leis locais, analisar o orçamento e fiscalizar as ações do governo.

Com centenas de nomes na disputa, identificar o candidato e conferir o número antes de ir às urnas pode facilitar o voto. O especial de Eleições 2026 do Correio permite consultar os candidatos ao cargo e conhecer as opções disponíveis ao eleitor.