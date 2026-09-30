Lula reforça meta de aprovar fim da escala 6x1 no Senado ainda neste ano

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou nesta quarta-feira (30/9) a mobilização de seu governo pela aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, aguarda votação no plenário do Senado.

“Vamos aprovar o fim da escala 6x1 ainda neste ano, antes de o próximo presidente tomar posse”, disse o petista, em conversa com influenciadores digitais progressistas. A cinco dias do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4/10), Lula também elencou bandeiras de reforma política e do Judiciário entre os projetos para um eventual novo mandato.

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“No Brasil, o presidencialismo foi sequestrado. (...) Não existe paradigma no mundo de o Congresso ficar com 50% do orçamento da União. (...) O dinheiro vai para a mão do deputado para ele fazer o quê? Fazer as emendas de interesse dele, de interesses eleitorais, criando uma distorção política muito grande”, explicou o presidente, ao acrescentar que também almeja discutir com o Congresso a reformulação do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral. “Acho que (esses fundos) levaram os partidos políticos a uma coisa chamada promiscuidade”, opinou.

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Reforma do Judiciário

Quanto à reforma do Judiciário — pauta amplamente defendida por congressistas de diferentes bandeiras políticas —, Lula defendeu o estabelecimento de mandatos para juízes de tribunais superiores e o aprimoramento dos critérios para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O presidente troca de quatro em quatro anos, então por que você não pode estabelecer mandatos de 10 a 12 anos? Vamos discutir com a sociedade, porque eu não posso passar a ideia de que vou fazer sozinho”, completou.