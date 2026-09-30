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ELEIÇÕES 2026

Lula acompanhará apuração das urnas em São Paulo neste domingo

Presidente vai votar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde o PT foi fundado

Lula chegará a São Paulo no sábado (3/10), quando participará da última caminhada de sua campanha eleitoral - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Lula chegará a São Paulo no sábado (3/10), quando participará da última caminhada de sua campanha eleitoral - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vai acompanhar a apuração dos votos no domingo (4/10), na cidade de São Paulo. Antes, o presidenciável votará em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, cidade berço do partido.

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Embora tenha escolhido cidades paulistas para votar e acompanhar a apuração, Lula chegará ao estado no sábado (3), quando participará da última caminhada de sua campanha eleitoral.

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A reta final da campanha de Lula pela reeleição será marcada pela intensificação dos atos ao longo desta semana. O petista vai, na tarde desta quarta-feira (30/9), a Juiz de Fora (MG).

Na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (2), o presidente participará, respectivamente, de ações de campanha em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 30/09/2026 14:05 / atualizado em 30/09/2026 14:08
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