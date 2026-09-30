Vagas na CLDF: saiba como é a rotina dos servidores do Legislativo

Conheça salários, benefícios e atribuições das carreiras para quem pretende prestar os próximos concursos da CLDF - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

Trabalhar na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) é o objetivo de muitos concurseiros que buscam estabilidade e boa remuneração. Com a previsão de novos concursos para cargos de nível superior em 2026, entender a rotina dos servidores é fundamental para direcionar os estudos e confirmar a vocação para o serviço público no Legislativo.

O dia a dia de um servidor efetivo da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai muito além do trabalho burocrático. A rotina é dinâmica e diretamente ligada ao processo de criação de leis que impactam a vida de milhões de pessoas no Distrito Federal. As atividades variam conforme a área de atuação, mas geralmente envolvem muito estudo, análise e assessoria técnica.

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Como é o dia a dia na Câmara Legislativa?

A principal função dos servidores de carreira é dar suporte qualificado aos 24 deputados distritais e às comissões permanentes ou temporárias da Casa. Isso significa que o trabalho exige constante atualização sobre legislação, políticas públicas e os temas em debate na sociedade.

Imagine um projeto de lei sobre transporte público. A equipe técnica analisa a proposta, verifica sua legalidade, avalia o impacto orçamentário e elabora pareceres que guiarão a votação em plenário. O trabalho é colaborativo e exige precisão, pois serve de base para as decisões políticas.

Salários e benefícios: o que esperar?

Um dos maiores atrativos das carreiras na CLDF é a remuneração. Os salários iniciais para os cargos de nível superior, como Analista Legislativo (R$ 13.531,06) e Consultor Legislativo (R$ 20.174,77), estão entre os mais competitivos do serviço público. Vale destacar que, a partir de 1º de abril de 2026, esses valores receberam um reajuste de 3,5%. A progressão na carreira permite que os vencimentos aumentem com o tempo de serviço e a qualificação profissional.

Além do salário base, os servidores contam com um pacote de vantagens que torna os cargos ainda mais interessantes. Entre os principais benefícios oferecidos, que em março de 2026 tiveram os auxílios alimentação e creche equiparados aos valores do TCDF, estão:

auxílio-alimentação;

auxílio-saúde (com participação da Casa);

auxílio-creche;

adicional de qualificação por cursos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado.

Principais atribuições dos cargos técnicos

Embora cada cargo tenha suas especificidades, algumas responsabilidades são comuns à maioria das carreiras técnicas do Legislativo. O servidor atua na linha de frente do processo legislativo, garantindo que tudo funcione conforme as normas.

As tarefas diárias podem incluir:

assessoramento direto a parlamentares e comissões temáticas;

elaboração de minutas de projetos de lei, emendas e outros documentos oficiais;

pesquisa e análise de dados para embasar decisões legislativas;

organização de audiências públicas e sessões legislativas;

gestão de processos administrativos e documentos internos da Casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.