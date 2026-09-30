Nossa Senhora: TSE tem três votos para remover post e um contra

24/09/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. TSE decide, por 5 votos a 2, barrar candidatura de Arruda ao GDF. Tribunal julgou o recurso da defesa do candidato, após decisão do TRE de barrar o registro de candidatura. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra três votos para retirada de post sobre Nossa Senhora Aparecida das redes sociais e um voto para remoção parcial. Os ministros Kássio Nunes Marques, presidente da Corte, e Dias Toffoli acompanharam o voto do relator, André Mendonça, pela supressão das publicações que fazem referência ao caso ou à família do senador Flávio Bolsonaro.

A Corte julga no plenário virtual se a decisão tomada por Mendonça no caso deve ser mantida. Ele entendeu que as publicações ligam Flávio, candidato a presidente da República, à suposta retirada do título de Nossa Senhora como Padroeira do Brasil. O julgamento ocorre no plenário virtual, espaço eletrônico onde os ministros publicam os votos.

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva divergiu parcialmente de Mendonça. Em seu voto, Cueva afirma que as postagens "notoriamente inverídicas" de que Flávio Bolsonaro quer revogar o título da santa devem permanecer proibidos. No entanto, ele defendeu que a publicação do humorista Antônio Tabet, que cita "família miliciana", não seja retirada do ar.