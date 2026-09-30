Campanha de Zema convidou Vorcaro para lançamento de candidatura

O banqueiro Daniel Vorcaro foi convidado pela campanha de Romeu Zema (Novo) para a cerimônia de pré-lançamento da sua candidatura ao Palácio do Planalto, em agosto do ano passado.

O convite foi assinado pelo próprio Zema e também pelo presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, e pelo dirigente Evandro Negrão, que foi secretário de Assuntos Institucionais do partido Novo em Minas Gerais. A informação foi publicada pela revista Veja.

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Por meio de nota, a assessoria de Zema disse que "foram encaminhados, no final de julho de 2025, centenas de convites a empresários e presidentes de instituições".

“Trata-se de uma mobilização comum nesse tipo de evento, de caráter amplo e aberto ao público, que reuniu mais de mil pessoas. Não se descarta que o nome do empresário estivesse em alguma das listas de potenciais convidados. De todo modo, os registros do evento indicam que não houve confirmação nem presença dele na ocasião”.

A nota afirma ainda que “desde que as revelações do caso do Banco Master vieram a público, em novembro de 2025, Zema tem sido o crítico mais contundente do episódio e defende a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos”.

O pai de Vorcaro, Henrique Vorcaro, que também está preso, doou, nas eleições de 2022, R$ 1 milhão para o diretório do partido Novo em Minas Gerais.