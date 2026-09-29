Quaest: Flávio está à frente em SP e RJ e Lula cresce em PE; há empate em MG

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9) mostra a diferença no desempenho dos candidatos à Presidência em cinco estados brasileiros. Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com ampla vantagem em Pernambuco. Em Minas Gerais, os dois estão tecnicamente empatados, e, no Distrito Federal, a diferença está no limite da margem de erro. O levantamento foi encomendado pela Globo e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os locais pesquisados, Pernambuco concentra o melhor desempenho de Lula. O presidente registra 58% das intenções de voto, contra 20% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 38 pontos percentuais. Na rodada anterior, divulgada em 23 de setembro, Lula tinha 54% e Flávio, 21%.

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São Paulo apresenta vantagem para Flávio Bolsonaro. O candidato do PL tem 36% das intenções de voto, seis pontos à frente de Lula, com 30%. Na pesquisa anterior, os dois registravam 34% e 31%, respectivamente. Augusto Cury (Avante) aparece com 5%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, e Renan Santos (Missão), com 3%.

No Rio de Janeiro, Flávio também ocupa a primeira posição, com 38%, contra 31% de Lula. A diferença entre os dois é de sete pontos. Ambos oscilaram um ponto para cima em relação ao levantamento de 23 de setembro, quando tinham 37% e 30%, respectivamente.

A disputa é mais equilibrada em Minas Gerais. Lula soma 35% das intenções de voto e Flávio, 31%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Lula manteve o percentual da rodada anterior, enquanto Flávio passou de 30% para 31%.

Já no Distrito Federal, Flávio aparece numericamente à frente, com 38%, ante 32% de Lula. A diferença de seis pontos está no limite da margem de erro considerada na comparação entre os candidatos. Ronaldo Caiado aparece em terceiro, com 8%, seguido por Augusto Cury, com 5%, e Renan Santos, com 3%.