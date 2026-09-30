O que é o Flow? Conheça podcast que receberá Lula ao invés de debate da Globo

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou, na tarde desta quarta-feira (20/9), que não irá ao debate presidencial promovido pela TV Globo. Ao invés disso, informou que dará entrevista ao Flow Podcast, que concorrerá com o debate. A entrevista, que irá ao ar no YouTube, está marcada para às 20h45 desta quinta-feira (30/9). Já o evento da emissora começa às 21h20.

Mas, afinal, o que é o Flow Podcast?

O Flow é um dos maiores e principais programas no formato de podcast do Brasil. Mais especificamente, se encaixa no subgênero mesacast, responsável por misturar elementos de videocast (podcast em vídeo) e a tradicional mesa-redonda de rádio ou da televisão. Além disso, é considerado como o pioneiro e consolidador do formato em questão.

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Hoje, no YouTube, só fica atrás do Podpah em número de inscritos. São 10,2 milhões para o primeiro colocado, e 6,2 milhões para o segundo. Os episódios são conhecidas por contar com longa duração. A grande maioria tem episódios com cerca de duas horas de extensão.

Criado em 2018, é conduzido por Igor Coelho, o Igor 3k, um dos fundadores do programa. Bruno Aiub, conhecido como Monark, foi o outro responsável pela idealização. Em fevereiro de 2022, no entanto, acabou desligado do podcast por defender a existência de um partido nazista reconhecido por lei no país.

Repetição de estratégia terá reencontro com marca expressiva

No Flow, Lula repetirá estratégia adotada já na corrida pelas Eleições 2026 em um espaço onde quebrou recorde há quatro anos, durante a disputa pelo Planalto em 2022. À época, o petista quebrou o recorde de maior número de visualizações simultâneas do canal no YouTube.

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Em pouco mais de 20 minutos de transmissão, ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores. Além disso, alcançou picos de 1,05 milhão a 1,16 milhão de pessoas.

O retorno ao Flow contará com planejamento semelhante do presidente. Em agosto, Lula comunicou à TV Bandeirantes que não compareceria ao debate presidencial. Ao invés disso, concedeu entrevista exclusiva à Record TV. Agora, negou convite da Globo em troca do Flow.