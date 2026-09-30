MPE pede multa a Flávio Bolsonaro por site de campanha omitido do TSE

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a aplicação de multa contra o senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República, por propaganda eleitoral veiculada em um site que, segundo a Procuradoria-Geral Eleitoral, não foi informado previamente à Justiça Eleitoral. A penalidade solicitada varia de R$ 5 mil a R$ 30 mil.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No registro de sua candidatura, Flávio informou ao TSE 38 canais oficiais de campanha na internet. Posteriormente, comunicou outros nove endereços. Segundo o MPE, o site "senadoresdadireita", usado para divulgar conteúdo eleitoral em favor do candidato, não constava na relação apresentada à Justiça Eleitoral.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Um relatório técnico de captura digital produzido pelo Ministério Público Eleitoral registrou o conteúdo da página em 24 de setembro. Na ocasião, o site exibia uma fotografia de Flávio Bolsonaro acompanhada do número 22, além da identificação de que se tratava de propaganda custeada pela própria campanha. A página também apresentava o CNPJ do candidato e fazia referência a Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa.
Na representação, apresentada em 29 de setembro pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, o MPE afirma que a legislação eleitoral exige que as campanhas comuniquem previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados na propaganda.
Segundo a Procuradoria, a exigência busca garantir transparência e permitir o rastreamento e a fiscalização do conteúdo divulgado pelas campanhas. Para o órgão, a falta de comunicação do site dificulta a fiscalização e eventual retirada de material considerado irregular.
O MPE pediu que Flávio Bolsonaro seja citado para apresentar defesa no prazo de dois dias. Ao final, requer que o TSE reconheça a irregularidade da propaganda e aplique a multa prevista na legislação eleitoral.