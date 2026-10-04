Cadu Xavier e Allyson Bezerra vão ao segundo turno por governo de RN

Candidatos ao governo de Rio Grande do Norte, Cadu Xavier (esquerda) e Allyson Bezerra (direita) - (crédito: Reprodução / Instagram)

Cadu Xavier (PT), o "Cadu de Lula", e Alysson Bezerra (União) serão adversários no segundo turno pelo governo do estado do Rio Grande do Norte. Segundo resultado apurado e divulgado neste domingo (4/10), os candidatos fecharam o primeiro turno das eleições de 2026 com número semelhante de votos. Cadu ficou com 36,33%. Allyson, com 36,70%. Os números correspondem a 94,05% das urnas apuradas.

Cadu protagonizou uma virada na liderança durante a corrida pelo governo potiguar. Em pesquisa divulgada pela Quaest, na sexta-feira (25/9), nove dias antes do primeiro turno das eleições, estava consideravelmente atrás de Allyson. O candidato do União tinha 39% das intenções de voto, contra 21% do petista. No entanto, ultrapassou o adversário e voltou a estar à frente.

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Apesar da retomada, não registrou vantagem expressiva o suficiente para vencer ainda no primeiro turno. No segundo pleito, permanecerá na disputa para tornar-se governador pela primeira vez na carreira política.

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), mas morador da capital Natal (RN) desde a infância, cursou e se graduou em Engenharia de Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Lá, também concluiu mestrado em Engenharia de Produção.

Desde 2005, foi auditor fiscal de carreira do estado. Em 2019, tornou-se secretário estadual de Tributação. Em 2023, assumiu a posição de secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte. Entre 2023 e 2025, presidiu o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

Em março de 2026, deixou a Secretaria da Fazenda para concorrer ao pleito estadual. Com o fim da apuração, sacramentou o triunfo logo na primeira disputa eleitoral da carreira. A candidata a vice de Cadu é Larissa Rosado.

Natural de Mossoró (RN), Allyson tem trajetória política um pouco diferente. Vindo da zona rural e formado em Ciência e Tecnologia e em Engenharia Civil pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), atuou como servidor público na instituição.

Em 2018, foi eleito deputado estadual no estado. Em 2021, tornou-se prefeito de Mossoró, o mais novo da história do município. Depois de reeleito, em 2024, com 78,02% dos votos, renunciou para, também, tentar se tornar governador do RN pela primeira vez. O candidato para vice-governador é Hermano Morais.