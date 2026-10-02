Departamento de Estado dos EUA atua com Brasil sobre segurança após alerta

O governo dos Estados Unidos afirmou que mantém uma atuação conjunta com autoridades brasileiras para tratar das questões de segurança que levaram Washington a emitir um alerta a cidadãos norte-americanos no país.

Ao Correio, um porta-voz do Departamento de Estado disse que a gestão do presidente Donald Trump colocou a segurança de cidadãos dos EUA como prioridade e confirmou a interlocução com o governo brasileiro. “Estamos trabalhando em estreita cooperação com nossas contrapartes brasileiras para tratar de questões de segurança”, afirmou o porta-voz.

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O Departamento de Estado, no entanto, não detalhou quais ameaças ou informações específicas embasaram o movimento. A pasta ressaltou que embaixadas e consulados norte-americanos utilizam regularmente o Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para comunicar cidadãos dos EUA sobre alterações no cenário dos países onde estão.

“As Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos no exterior utilizam regularmente o sistema de mensagens STEP, incluindo alertas, para informar os cidadãos americanos sobre ameaças, eventos e mudanças relevantes no contexto local”, disse.

A manifestação ocorre em meio às tratativas entre Brasília e Washington sobre a segurança das representações diplomáticas norte-americanas no Brasil. Do lado brasileiro, autoridades acompanham a situação e avaliam as informações repassadas pelos Estados Unidos.

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O STEP é o mecanismo oficial do Departamento de Estado para o envio de alertas a norte-americanos que estão no exterior. Entre as comunicações previstas estão avisos de segurança, manifestações, emergências, alterações nas recomendações de viagem e mudanças no funcionamento das representações diplomáticas.

Apesar de confirmar a cooperação com o Brasil, Washington não informou, na resposta, prazo para eventual mudança das medidas adotadas nem apresentou detalhes adicionais sobre a natureza do risco identificado.