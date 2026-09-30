Candidatos a deputado federal no DF: veja nomes, números e partidos

Na plataforma, é possível consultar os candidatos por nome, número de urna ou partido, além de verificar a situação de cada candidatura - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

Os eleitores do Distrito Federal poderão escolher entre 172 candidatos a deputado federal nas eleições de 2026. O Correio Braziliense reúne, em uma página especial, os nomes que disputam as oito vagas destinadas ao DF na Câmara dos Deputados.

Na plataforma, é possível consultar os candidatos por nome, número de urna ou partido, além de verificar a situação de cada candidatura. Os dados são atualizados a partir dos registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Confira os candidatos a deputado federal pelo DF no especial Eleições 2026 do Correio.

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O primeiro turno ocorre neste domingo (4/10). O voto para deputado federal será o primeiro a aparecer na urna eletrônica e deve ser feito com quatro dígitos. Além do cargo, os eleitores vão escolher deputado distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Eleitos para mandatos de quatro anos, os deputados federais representam a população de cada estado e do Distrito Federal na Câmara. Entre as principais atribuições estão propor, discutir e votar leis de alcance nacional, além de fiscalizar os atos do governo federal.

A eleição para a Câmara dos Deputados segue o sistema proporcional. Isso significa que a definição dos eleitos considera não apenas os votos recebidos individualmente pelos candidatos, mas também a votação obtida pelos partidos e federações.

Antes de ir às urnas, o eleitor pode usar a página especial do Correio para consultar os nomes que disputam o cargo, conferir o número escolhido e conhecer as opções disponíveis para representar o Distrito Federal na Câmara.