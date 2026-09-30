Guto Felício dos Santos para o Senado: veja o número

Os eleitores vão às urnas neste domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na data, serão escolhidos governadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, além do presidente da República e de senadores.

O candidato Guto Felício dos Santos, da federação PSDB/Cidadania, disputa uma das vagas para o Senado pelo DF. O número para votar no candidato é 456.

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Como votar para senador

Para registrar o voto na urna eletrônica, o eleitor deve digitar o número de três dígitos correspondente ao candidato escolhido para o Senado.

Após a digitação, é necessário conferir se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela estão corretos. Se as informações corresponderem à sua escolha, basta apertar o botão verde "confirma" para validar o voto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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