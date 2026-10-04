Ceará reelege Elmano de Freitas após disputa acirrada no 1º turno

A vitória de Elmano encerrou uma disputa que chegou à reta final sem ampla vantagem entre os dois principais candidatos - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Elmano de Freitas (PT) foi reeleito governador do Ceará neste domingo (4/10). Com 100% dos votos válidos, o petista garantiu um segundo mandato à frente do estado ainda no primeiro turno com 53,11% dos votos válidos. Na sequência, ficou Ciro Gomes (PSDB), com 46,30%. Os demais tiveram menos de um ponto percentual cada.

A vitória encerrou uma disputa que chegou à reta final sem ampla vantagem entre os dois principais candidatos. Na pesquisa AtlasIntel divulgada na quarta-feira (30/9), Elmano aparecia com 49% das intenções de voto, enquanto Ciro registrava 47,6%. Considerados apenas os votos válidos, o governador tinha 50,3%, ante 48,9% do adversário.

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Natural de Baturité, no interior cearense, Elmano de Freitas nasceu em 12 de abril de 1970 e é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Filiado ao PT desde 1989, atuou na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap) e prestou assessoria jurídica ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) antes de ocupar cargos na administração pública.

Na Prefeitura de Fortaleza, foi coordenador do Orçamento Participativo e secretário municipal da Educação. Depois de disputar a prefeitura da capital em 2012, chegou à Assembleia Legislativa do Ceará em 2014 e conquistou a reeleição como deputado estadual quatro anos mais tarde. Durante a passagem pelo Legislativo, também presidiu a Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace).



Primeiro mandato

Elmano chegou ao governo estadual nas eleições de 2022, quando venceu a disputa ainda no primeiro turno, com 53,69% dos votos válidos. À época, superou Capitão Wagner (União Brasil), segundo colocado com 32,16%. Quatro anos depois, voltou às urnas como candidato à reeleição e, com o resultado deste domingo, garantiu mais quatro anos no comando do Executivo cearense.