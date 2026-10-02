InícioPolítica
CONGRESSO NACIONAL

PEC 6x1: Alcolumbre pauta discussões em Plenário para próxima semana

Para matéria ser votada, são necessárias cinco sessões de discussão em Plenário

Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), pautou para a próxima semana as três primeiras sessões de discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1. As sessões ocorrerão na próxima terça (6), quarta (7) e quinta-feira (8/10). 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Vale relembrar que, uma PEC precisa passar por cinco sessões de discussão no Plenário do Senado antes da votação em primeiro turno, e por três sessões de discussão antes da votação em segundo turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou nesta quarta-feira (30/9) a mobilização de seu governo pela aprovação da proposta ainda este ano, após o primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.

No início de setembro, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal e seguiu para o Plenário da Casa. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), admitiu à imprensa que houve uma preocupação com a quantidade de votos. 

Para a aprovação da matéria, eram necessários 49 votos favoráveis em dois turnos. "Nós consultamos o presidente Davi (Alcolumbre, presidente do Senado). Ele fez a seguinte pergunta: ‘vocês têm certeza do número de votos?’ Nós checamos, fizemos a verificação necessária. Não tínhamos”, explicou o líder.

A matéria teve andamento no Senado Federal após uma melhora na relação entre o presidente Lula e Alcolumbre. Após uma série de reuniões, a pauta prioritária do governo foi destravada no Senado. Além de 6x1, o plenário do Senado ainda aprovou projetos como o que institui o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) e o que estabelece a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE). 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 02/10/2026 18:52
x