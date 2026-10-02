Alckmin acompanha Lula na votação do primeiro turno em São Bernardo do Campo

A partir das 18h, o vice-presidente acompanhará a apuração dos votos ao lado de Lula no Hotel Renaissance, em São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição, Geraldo Alckmin, acompanhará o presidente e candidato à reeleição durante a votação no primeiro turno das eleições neste domingo (4/10), em São Bernardo do Campo (SP). A previsão é que os dois estejam juntos às 8h, no local de votação de Lula.

Alckmin estará acompanhado do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), do candidato a vice-governador, Márcio França (PSB), e das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após acompanhar Lula, a comitiva seguirá, no fim da manhã, para o local de votação de Haddad, na Zona Sul de São Paulo. Na sequência, Alckmin irá ao próprio local de votação, na Zona Oeste da capital paulista. A partir das 18h, o vice-presidente acompanhará a apuração dos votos ao lado de Lula no Hotel Renaissance, em São Paulo.

A agenda prevê a chegada de Alckmin e Lula às 8h à Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. Entre 11h e 11h30, está prevista a passagem pelo Brazilian International School, na Avenida Jurucê, em Indianópolis, onde Haddad votará. Entre 12h e 12h30, Alckmin deve votar na Rua Santo Américo, no Jardim Colombo.