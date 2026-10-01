InícioPolítica
ELEIÇÕES

Atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, declara apoio a candidata do PL em Minas

Atacante do Cruzeiro apareceu em vídeo ao lado de deputada estadual que tenta a reeleição, a quem chamou de "amiga"

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)
Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

O atacante do Cruzeiro Kaio Jorge apareceu ao lado da deputada estadual Amanda Teixeira Dias (PL) em um post na quarta-feira (30/9), declarando apoio a ela na disputa pela reeleição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Meu voto este ano vai ficar com ela. Já conheço o trabalho dela há um bom tempo, é minha amiga também, então queria pedir esse voto de confiança pra vocês, pessoal de Belo Horizonte, que possam voltar nela”, pediu o camisa 19 celeste.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No vídeo, Amanda, que é cruzeirense, disse que “a maior torcida é por Minas Gerais” e pediu o apoio de torcedores de diferentes clubes.

Pai candidato

Na disputa pela Câmara dos Deputados, Kaio Jorge também tem candidato: o próprio pai. Natural de Montes Claros, no norte de Minas, Jorge Ramos tenta uma vaga de deputado federal por Minas pelo Avante. No registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele se identificou como “Pai do Kaio Jorge”.

A campanha tem usado imagens do atacante e associações ao Cruzeiro, mas Kaio nunca apareceu em vídeo pedindo apoio ao pai, tal qual fez com Amanda.

Saiba Mais

  • Jorge Ramos ao lado do filho, o atacante Kaio Jorge
    Jorge Ramos ao lado do filho, o atacante Kaio Jorge Foto: Reprodução/Instagram
  • KAIO JORGE - Artilheiro da competição e na temporada do Cruzeiro, foi pouco acionado ao longo do jogo e também muito marcado pela defesa do Vasco. Apareceu mais no segundo tempo, mas a finalização de maior perigo foi aos 27 do primeiro tempo, pra fora - NOTA: 6,0 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    KAIO JORGE - Artilheiro da competição e na temporada do Cruzeiro, foi pouco acionado ao longo do jogo e também muito marcado pela defesa do Vasco. Apareceu mais no segundo tempo, mas a finalização de maior perigo foi aos 27 do primeiro tempo, pra fora - NOTA: 6,0 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • Google Discover Icon
AM
AM

Andrei Megre - Estado de Minas

Por Andrei Megre - Estado de Minas
postado em 01/10/2026 15:56 / atualizado em 01/10/2026 15:57
x