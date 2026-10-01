Atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, declara apoio a candidata do PL em Minas

O atacante do Cruzeiro Kaio Jorge apareceu ao lado da deputada estadual Amanda Teixeira Dias (PL) em um post na quarta-feira (30/9), declarando apoio a ela na disputa pela reeleição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
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“Meu voto este ano vai ficar com ela. Já conheço o trabalho dela há um bom tempo, é minha amiga também, então queria pedir esse voto de confiança pra vocês, pessoal de Belo Horizonte, que possam voltar nela”, pediu o camisa 19 celeste.
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No vídeo, Amanda, que é cruzeirense, disse que “a maior torcida é por Minas Gerais” e pediu o apoio de torcedores de diferentes clubes.
Pai candidato
Na disputa pela Câmara dos Deputados, Kaio Jorge também tem candidato: o próprio pai. Natural de Montes Claros, no norte de Minas, Jorge Ramos tenta uma vaga de deputado federal por Minas pelo Avante. No registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele se identificou como “Pai do Kaio Jorge”.
A campanha tem usado imagens do atacante e associações ao Cruzeiro, mas Kaio nunca apareceu em vídeo pedindo apoio ao pai, tal qual fez com Amanda.
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