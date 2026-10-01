TSE define relatores para recursos da apuração das Eleições 2026

Nesta quinta-feira (1º/10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dividiu os estados entre os ministros que analisarão os recursos e documentos da apuração eleitoral para presidente e vice-presidente da República.
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A distribuição dos estados ocorreu por meio de sorteio entre os seis ministros que atuarão como relatores dos casos. Os grupos são:
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Grupo 1 - ministro Sebastião Reis Júnior: Amazonas, Alagoas, São Paulo e Tocantins;
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Grupo 2 - ministra Estela Aranha: Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul;
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Grupo 3 - ministro Floriano de Azevedo Marques: Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás;
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Grupo 4 - ministro André Mendonça: Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí;
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Grupo 5 - ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina;
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Grupo 6 - ministro Dias Toffoli: Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia.
Vale lembrar que o primeiro turno das eleições ocorre neste domingo (4). Os resultados serão divulgados após às 17h, quando encerra a votação em todo o país.
Ao encerrar a sessão administrativa, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que o Tribunal tem enfrentado um volume expressivo de demandas e agradeceu aos ministros pela rapidez nas conduções dos processos.
Segundo dados do TSE, até esta quinta-feira, o colegiado apreciou e referendou mais de 200 representações. Cerca de outras 100 têm previsão de serem analisadas até o fim desta sexta-feira (2).
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