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Eleições 2026

TSE define relatores para recursos da apuração das Eleições 2026

Estados foram distribuídos entre seis ministros do Tribunal por sorteio nesta quinta (1º/10)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável por analisar ações de cunho eleitoral - (crédito: Luiz Roberto/TSE)
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável por analisar ações de cunho eleitoral - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

Nesta quinta-feira (1º/10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dividiu os estados entre os ministros que analisarão os recursos e documentos da apuração eleitoral para presidente e vice-presidente da República.  

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A distribuição dos estados ocorreu por meio de sorteio entre os seis ministros que atuarão como relatores dos casos. Os grupos são: 

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  • Grupo 1 - ministro Sebastião Reis Júnior: Amazonas, Alagoas, São Paulo e Tocantins; 

  • Grupo 2 - ministra Estela Aranha: Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul; 

  • Grupo 3 - ministro Floriano de Azevedo Marques: Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás; 

  • Grupo 4 - ministro André Mendonça: Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí; 

  • Grupo 5 - ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina; 

  • Grupo 6 - ministro Dias Toffoli: Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. 

Vale lembrar que o primeiro turno das eleições ocorre neste domingo (4). Os resultados serão divulgados após às 17h, quando encerra a votação em todo o país.  

Ao encerrar a sessão administrativa, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que o Tribunal tem enfrentado um volume expressivo de demandas e agradeceu aos ministros pela rapidez nas conduções dos processos. 

Segundo dados do TSE, até esta quinta-feira, o colegiado apreciou e referendou mais de 200 representações. Cerca de outras 100 têm previsão de serem analisadas até o fim desta sexta-feira (2). 

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 01/10/2026 14:47
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