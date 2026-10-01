Nulo x Branco: entenda a diferença do voto e como influem na apuração

A urna eletrônica conta com uma tecla "branco", que registra esse voto assim que o eleitor pressiona e confirma - (crédito: Agência Brasil)

Em ano eleitoral uma dúvida sempre volta ao debate, especialmente entre aqueles que não conseguiram definir um voto: qual a diferença de voto nulo e voto em branco? O Correio conversou com o cientista político Magno Karl, para entender as diferenças e entender por que a dúvida continua.

Karl destaca que para entender os termos é necessário voltar no tempo, quando o voto ainda era registrado no papel. "Esses termos vêm de quando o voto ainda era em cédula e aí havia uma diferença quando a cédula aparecia simplesmente branca, em branco, sem ser preenchida e de quando a cédula era riscada ou alguém assinalava dois candidatos, por exemplo, então o voto era anulado", diz.

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Na prática, o voto em branco é aquele em que o eleitor não tem preferência por nenhum dos candidatos que disputam aquele cargo. A urna eletrônica conta com uma tecla "branco", que registra esse voto assim que o eleitor pressiona e confirma.

O voto nulo é registrado quando o eleitor escolhe um número de candidato inexistente e depois confirma. Magno Karl explica que a confusão pode acontecer já que antigamente o voto em branco era considerado voto válido, como um voto de quem estivesse satisfeito com qualquer resultado, enquanto o voto nulo não era contabilizado.

“Naquela época tinha essa diferença, mas para contagem de votos válidos, que é o que decide a eleição, o voto branco e o voto nulo têm a mesma função hoje porque os dois são classificados como votos inválidos. Então, o voto nulo e o voto em branco não contam para a totalização dos votos”, afirma o cientista político.

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Na avaliação de Karl, os dois votos são importantes não apenas por refletir uma insatisfação do eleitorado, mas também por expor a importância do voto desses eleitores durante a apuração.

“Quando a gente vê, por exemplo, se uma eleição vai ser decidida no primeiro turno ou não? Um candidato precisa ter 50% mais um dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. Então é essa a função e a importância dos votos brancos e nulos. Além de, claro, representarem uma insatisfação do eleitor, um recado do eleitor para os candidatos, para o sistema político, para a sociedade. Um recado de que eles também contam, também são importantes na qualificação dos votos válidos”,

Atualmente a Justiça Eleitoral analisa o resultado das eleições a partir da maioria absoluta de votos válidos, ou seja, o cálculo não considera votos brancos e nulos. Sendo assim, mesmo que mais da metade dos votos sejam nulos, não existe a possibilidade de anular uma eleição.

"Para a totalização da eleição, a gente só conta os votos válidos, os efetivamente dados a um candidato ou a um partido. Votos brancos e nulos são apenas descartados. Eles carregam um recado social, uma manifestação do eleitor da abstenção, mas eles não contam para totalização como votos válidos”, conclui.