Lula vai acompanhar apuração das urnas em hotel na cidade de São Paulo

Lula vai acompanhar apuração das urnas ao lado de aliados e de coordenadores da campanha à presidência, como o presidente do PT, Edinho Silva - (crédito: João Valadares/Agência PT)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhará a apuração do resultado das eleições, no domingo (4/10), em um hotel na cidade de São Paulo, ao lado da coordenação de campanha do petista.

Embora assista à apuração das urnas em terras paulistanas, Lula vai votar em São Bernardo do Campo, cidade localizada no ABC paulista e considerada como o berço do PT.

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O local escolhido para Lula e aliados acompanharem a contagem dos votos, na avenida Paulista, no domingo, fica próximo ao local onde o PT havia planejado realizar um ato durante a apuração.

Essa iniciativa, no entanto, foi barrada pela prefeitura de São Paulo, que argumentou seguir orientações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para manter a Avenida Paulista livre durante o primeiro e o segundo turno.

Campanha

Embora tenha escolhido cidades paulistas para votar e acompanhar a apuração, Lula chegará ao estado no sábado (3), quando participará da última caminhada de sua campanha eleitoral.

A reta final da campanha de Lula pela reeleição será marcada pela intensificação dos atos ao longo desta semana. O petista vai, na tarde desta quarta-feira (30/9), a Juiz de Fora (MG).

Na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (2), o presidente participará, respectivamente, de ações de campanha em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.