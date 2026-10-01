Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (4/10), cinco loterias: os concursos 3065 da Mega-Sena; o 3794 da Lotofácil; o 7132 da Quina; o 2449 da Timemania e o 1312 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 72,2 milhões , teve as seguintes dezenas sorteadas: 08-10-30-38-50-53.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-05-06-08-10-12-13-15-18-19-21-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 14,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 23-40-57-60-74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 17,2 milhões apresentou o seguinte resultado: 02-15-20-24-31-56-57. O time do coração é o 63-Porto Velho-RO.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-08-15-16-19-27-30. O mês da sorte é 04-abril.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte