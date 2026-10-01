Lula afirma que STF "está perdendo credibilidade" na sociedade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (1º/10), que o Supremo Tribunal Federal (STF) está perdendo credibilidade perante a sociedade. Em entrevista ao podcast Flow, Lula criticou a exposição dos ministros durante os julgamentos transmitidos pela TV Justiça e defendeu que o presidente da República respeite a autonomia da Corte.

A declaração ocorreu após os entrevistadores questionarem Lula sobre a atuação do ministro Flávio Dino, indicado por ele ao STF, e sobre a possibilidade de ministros da Corte sofrerem influência de quem os nomeou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lula afirmou que não indica ministros para obter favores pessoais e citou sua própria experiência durante o período em que esteve preso. Segundo o presidente, seis ministros do Supremo haviam sido indicados por ele durante o caso do mensalão, mas isso não teria impedido sua condenação e prisão. “Eu não indico ninguém pra fazer favor pra mim. (...) Eu nunca pedi um favor. Eu não indico ninguém para me fazer favor. Quero que você saiba disso. Isso é uma coisa de caráter.”

O presidente também mencionou o ministro Dias Toffoli, que foi indicado por ele para o STF, para reforçar que não espera benefícios pessoais de integrantes da Corte. “O Toffi que eu indiquei, foi o cara que negou eu sair da cadeia pra ir ver meu irmão morto. E eu não peço favor.”

Ao falar especificamente sobre Flávio Dino, Lula elogiou a trajetória do ministro e destacou sua experiência política antes de chegar ao Supremo. “O Flávio Dino é um extraordinário ministro. Aliás, uma das pessoas mais cultas e importantes que tem naquela Suprema Corte, e o que tem mais conhecimento político.”

Lula afirmou ainda que eventuais pedidos de vista ou divergências entre os ministros do STF são questões internas da Corte e que o presidente da República não deve interferir nas decisões. “O presidente não pode nada na Suprema Corte.”

Para Lula, o funcionamento dos Poderes deve respeitar a autonomia de cada instituição. Ele classificou o STF como o “guardião da Constituição” e afirmou que, após uma decisão da Corte, não cabe ao Executivo interferir.

Na entrevista, o presidente também criticou a forma como os julgamentos do Supremo são transmitidos pela TV Justiça. Para Lula, a exposição dos debates entre os ministros contribuiu para a perda de credibilidade da Corte. “O que está acontecendo está levando a Suprema Corte a perder credibilidade na sociedade, depois que inventaram que era TV Justiça.”

Lula criticou ainda a duração dos votos e os embates públicos entre integrantes do tribunal. Segundo ele, alguns ministros prolongam excessivamente suas manifestações durante os julgamentos. “Cada um mais vedete do que o outro, cada um querendo fazer discurso de três horas, de duas horas. Um voto mequetrefe que poderia durar cinco minutos, ele demora cinco horas para fazer um voto.”

