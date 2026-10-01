Lula afirma que não ficou "chorando" com tarifas e foi "procurar parceiros"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (1º/10) que buscou novos parceiros comerciais após a imposição de tarifas pelo governo Trump a produtos brasileiros. “Em vez de ficar chorando com o Trump, eu fui procurar parceiros. Eu fui vender minhas coisas e agora estamos negociando com o Trump. [...] Ele sabe que nós temos coisas estratégicas que ele precisa, mas eu não coloquei a lei da reciprocidade.”

Além disso, o presidente destacou que a postura de Trump resultou em uma diminuição de 9,7% na relação comercial entre os dois países. “Sabe quando cresceu com a China? 20%. Indonésia, 15%; Alemanha, 15%”, disse o candidato à reeleição.

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Lula também citou a questão das terras raras e dos minerais críticos, ao afirmar que a postura deve seguir sendo a de que as riquezas sejam produzidas no país, enquanto países como China e Estados Unidos podem trazer tecnologia para o território nacional.

“Terras raras e minerais críticos. A gente não vai deixar mais exportar nossos minérios, a gente quer transformar aqui no Brasil. Tem um plano real para isso.

A China pode ser parceira nossa, trazendo tecnologia para nós, como os Estados Unidos também. Eu não tenho cerceamento aos Estados Unidos. Agora, o Trump tem que saber que ele cuida dos Estados Unidos; do Brasil, tomo conta eu”, disse.



