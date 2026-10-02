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Eleições 2026

Bancada do agro anuncia apoio a Flávio Bolsonaro

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) é a maior do Congresso Nacional

Senadora Tereza Cristina (PP-MS) ao lado do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e do coordenador de sua campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN) - (crédito: Reprodução/YouTube)
Senadora Tereza Cristina (PP-MS) ao lado do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e do coordenador de sua campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN) - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) anunciou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A vice-presidente da frente, senadora Tereza Cristina (PP-MS), entregou o posicionamento ao bolsonarista durante uma live do senador realizada nesta quinta-feira (1/10). 

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Tereza aproveitou para pedir a mobilização dos produtores rurais nas urnas, para “tirar o PT” nestas eleições. “O agro está com você, o agro está com Flávio Bolsonaro”, afirmou. Flávio disse que sempre terá “compromisso com o agro” e com mais recursos para o Plano Safra e para o seguro rural.

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Em nota, a Frente afirma que o apoio reflete uma convergência das propostas do senador  com as prioridades do agronegócio. Vale lembrar que o próprio Flávio Bolsonaro integra a bancada no Senado Federal e que a FPA apoiou a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022.

“Acreditamos que será possível, a partir de 2027, alcançar no Congresso soluções que tragam um novo ambiente econômico de estabilidade, previsibilidade e prosperidade”, diz a nota. “O campo seguirá de pé, com responsabilidade, independência e disposição para garantir a segurança alimentar dos brasileiros e construir o futuro do nosso país”, completa.

Maior e mais influente bancada do Congresso Nacional, a FPA reúne cerca de 355 parlamentares e corresponde a mais da metade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 02/10/2026 11:46 / atualizado em 02/10/2026 11:49
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