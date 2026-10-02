Mendonça determina retirada de posts que ligam Flávio a fake news sobre Aparecida

A medida de Mendonça determina que sejam excluídas publicações que reproduzam o conteúdo considerado inverídico pelo tribunal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), oficiou as plataformas de redes sociais nesta sexta-feira (2/10) para que removam publicações que associem o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a uma informação falsa sobre Nossa Senhora Aparecida. A determinação busca garantir o cumprimento de decisão tomada pelo plenário da Corte Eleitoral, que proibiu a divulgação do conteúdo.

A medida de Mendonça tem caráter preventivo e determina que sejam excluídas publicações que reproduzam, de forma idêntica ou substancialmente equivalente, o conteúdo considerado inverídico pelo tribunal. A decisão alcança postagens que atribuam a Flávio Bolsonaro ou à família dele qualquer iniciativa relacionada à retirada de Nossa Senhora Aparecida da condição de padroeira do Brasil.

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Segundo o entendimento fixado pelo TSE, a informação falsa consiste na afirmação de que Flávio Bolsonaro, seus familiares ou aliados teriam proposto, articulado, apoiado ou demonstrado intenção de promover a retirada do título de padroeira do Brasil concedido à Nossa Senhora Aparecida. O ministro determinou que as plataformas atuem especificamente sobre conteúdos que reproduzam esse núcleo factual.

A determinação ocorre após o plenário da Corte Eleitoral analisar o caso e manter o entendimento pela retirada das publicações.



