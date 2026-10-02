Damares diz que Bolsonaro passou mal e relata abatimento de Michelle em evento

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal e que, por isso, a ex-primeira-dama e candidata ao Senado, Michelle Bolsonaro (PL), não conseguiu comparecer presencialmente a um evento de campanha em Brasília. Segundo Damares, Michelle participou por vídeo e apareceu “muito abatida”. Até a publicação desta matéria, os detalhes sobre o que teria provocado o mal-estar ainda não haviam sido divulgados.

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“A Michelle não conseguiu ir porque o presidente Bolsonaro não passou bem. É tanto que quando a Michelle entrou, ela entrou pelo vídeo, ela estava muito abatida, foi um dos momentos mais tristes que eu já vi”, afirmou Damares.

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A senadora relacionou o episódio à prisão domiciliar de Bolsonaro e fez um alerta sobre o futuro do ex-presidente caso seu grupo político não vença a eleição. “O que eu quero dizer para vocês, se a gente não ganhar essa eleição, o presidente Bolsonaro vai morrer na cadeia”, declarou.

Damares também mencionou Michelle ao criticar a situação do ex-presidente. Segundo ela, a ex-primeira-dama teria sido impedida de exercer a função de cuidadora de Bolsonaro. “A Michelle é a carcereira do Bolsonaro”, afirmou.