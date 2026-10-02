Lula "cumprimenta" Alcolumbre após fim da escala 6x1 ser pautada no Senado

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, repercutiu a programação feita pelo chefe do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre (União-AP), para o início da discussão do projeto de emenda à constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 em Plenário do Senado. Alcolumbre marcou o início dos trabalhos para a próxima terça-feira (6/10).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Pelas redes sociais, o petista disse nesta sexta-feira (2/10) estar “convicto” de uma aprovação da matéria na Casa. “A Câmara já deu um passo importante. Estou convicto de que o Senado também saberá ouvir a sociedade e aprovar esse avanço histórico para milhões de trabalhadores brasileiros”, disse Lula.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Considerada prioritária para o governo Lula, a PEC do fim da 6x1 deve ser aprovada no Senado ainda neste, segundo cálculos de Lula. “Essa é uma prioridade do nosso governo e uma mudança que o Brasil precisa fazer. Trabalhadores e trabalhadoras não podem viver apenas para trabalhar. Precisam ter tempo para a família, para estudar, descansar e viver, com dois dias de descanso por semana e sem redução de salário”, destacou o petista.
A sinalização entre Lula e Alcolumbre ocorre a dois dias das eleições presidenciais e meses após os líderes do Executivo e do Congresso protagonizarem reaproximação política, após os senadores recusarem a última indicação de Lula a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias.
Quero cumprimentar o presidente do Senado, @davialcolumbre, pela decisão de pautar para a próxima semana, no Plenário, o início da discussão da PEC que acaba com a escala 6x1.
Essa é uma prioridade do nosso governo e uma mudança que o Brasil precisa fazer. Trabalhadores e…— Lula (@LulaOficial) October 2, 2026
Saiba Mais