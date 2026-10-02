Durigan acredita que eleição será ‘plebiscito’ sobre proibição das bets

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, após reunião na sede da pasta, nesta sexta-feira (2/10). - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu a medida que proíbe a operação das casas de apostas no país e disse que não havia “momento melhor” do que aprovar a restrição às vésperas do primeiro turno das eleições. Ele se reuniu nesta sexta-feira (2/10) com o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Wellington César Lima e Silva, para discutir sobre ações de fiscalização à operação ilegal dessas casas no país.

“Não tem um momento melhor do que o momento eleitoral, momento em que todo mundo vai às urnas para tomar as grandes decisões para que você tenha essa espécie de plebiscito sobre esses temas”, destacou Durigan, em entrevista a jornalistas na sede da pasta.

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Segundo Durigan, as eleições devem definir o futuro das casas de apostas no país, que foram regulamentadas no governo atual, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, dois anos depois, foram proibidas de atuar em todo o território nacional.

“O posicionamento do governo e do presidente Lula é contrário às bets. Qual é a posição? O dinheiro das famílias deve ficar com as famílias para a proteção da saúde, das necessidades escolares, das necessidades da casa, de todo mundo, e não ir para as bets. Esse é um posicionamento que está sendo levado e vai ser fortalecido com o resultado das urnas”, defendeu o ministro.

Posição do candidato

O candidato do PL prefere não deixar claro em seu plano de governo o que deve fazer com as bets caso seja eleito. Sobre a medida adotada pelo governo Lula à véspera das eleições, ele classificou como um “estelionato eleitoral” e uma “solução fajuta”. Também já afirmou, durante a campanha, que vai manter a proibição a cassinos online e ao ‘tigrinho’, apesar de não mencionar diretamente as bets.

Flávio também já acusou Lula de ser o “pai do tigrinho” e que teria aproveitado para arrecadar dinheiro com a regulamentação das apostas durante o atual mandato na Presidência da República.

“Ele deveria ter combatido as bets desde o início. Desde que o Lula regulamentou as bets, o governo já arrecadou mais de R$ 20 bilhões”, disse o candidato em vídeo publicado nas redes sociais. “Se estivesse minimamente preocupado, não tinha autorizado as bets a funcionarem dois anos atrás”, completou.

