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DECLARAÇÃO

Justus explica mensagem com Vorcaro: "Negociação entre dois empresários"

Apresentador e empresário se pronunciou após o vazamento de mensagens, afirmando ter se afastado de negócios assim que surgiram suspeitas

Roberto Justus: explicação sobre conversas com Vorcaro - (crédito: Reprodução/@robertoljustus)
Roberto Justus: explicação sobre conversas com Vorcaro - (crédito: Reprodução/@robertoljustus)

O empresário e apresentador Roberto Justus usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do vazamento de mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro. No vídeo divulgado neste sábado (3/10), Justus nega qualquer conduta ilícita e afirma que os diálogos se referem estritamente a uma negociação comercial entre dois empresários.

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Segundo o apresentador, as tratativas ocorreram em 2024 e visavam à captação de recursos para a Steelcorp, startup fundada por ele há três anos. Justus ressaltou que, na época do contato, Vorcaro era figura prestigiada no setor financeiro, sendo premiado e atuando à frente do Banco Master.

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"Naquele momento, ele era o banqueiro mais badalado do país, premiado como empreendedor do ano. Ninguém tinha bola de cristal para prever o que aconteceria depois", declarou Justus, ressaltando que instituições financeiras de grande porte também comercializavam papéis ligados à instituição.

Afastamento e recompra de dívida

O empresário explicou que a negociação envolvia notas comerciais que poderiam ser convertidas em participação acionária. No entanto, diante das primeiras notícias e suspeitas sobre o Banco Master, Justus afirmou ter tomado a decisão de encerrar qualquer vínculo.

"Não deixei converter em ações. Recomprei a dívida com meu dinheiro, da minha pessoa física. O investimento que ele negociou comigo nunca iria virar participação na minha empresa", destacou o apresentador.

Ao final do pronunciamento, Roberto Justus defendeu sua trajetória de mais de 50 anos de carreira, reiterando que nunca respondeu a processos e que agiu de forma transparente para proteger sua reputação e a integridade de seus negócios.

 
 
 
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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 03/10/2026 20:00 / atualizado em 03/10/2026 20:06
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