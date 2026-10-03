Justus explica mensagem com Vorcaro: "Negociação entre dois empresários"

O empresário e apresentador Roberto Justus usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do vazamento de mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro. No vídeo divulgado neste sábado (3/10), Justus nega qualquer conduta ilícita e afirma que os diálogos se referem estritamente a uma negociação comercial entre dois empresários.

Segundo o apresentador, as tratativas ocorreram em 2024 e visavam à captação de recursos para a Steelcorp, startup fundada por ele há três anos. Justus ressaltou que, na época do contato, Vorcaro era figura prestigiada no setor financeiro, sendo premiado e atuando à frente do Banco Master.

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"Naquele momento, ele era o banqueiro mais badalado do país, premiado como empreendedor do ano. Ninguém tinha bola de cristal para prever o que aconteceria depois", declarou Justus, ressaltando que instituições financeiras de grande porte também comercializavam papéis ligados à instituição.

Afastamento e recompra de dívida

O empresário explicou que a negociação envolvia notas comerciais que poderiam ser convertidas em participação acionária. No entanto, diante das primeiras notícias e suspeitas sobre o Banco Master, Justus afirmou ter tomado a decisão de encerrar qualquer vínculo.

"Não deixei converter em ações. Recomprei a dívida com meu dinheiro, da minha pessoa física. O investimento que ele negociou comigo nunca iria virar participação na minha empresa", destacou o apresentador.

Ao final do pronunciamento, Roberto Justus defendeu sua trajetória de mais de 50 anos de carreira, reiterando que nunca respondeu a processos e que agiu de forma transparente para proteger sua reputação e a integridade de seus negócios.

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