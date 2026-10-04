Votação começa em todo o Brasil e segue até 17h

Além de um documento oficial com foto, eleitores podem preparar uma "cola eleitoral" com os números das candidaturas escolhidas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As Eleições Gerais de 2026 começaram. O pleito ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A Justiça Eleitoral recomenda organização para evitar imprevistos.

Além de um documento oficial com foto, eleitores podem preparar uma “cola eleitoral” com os números das candidaturas escolhidas. Contudo, algumas condutas são proibidas, enquanto outras manifestações são permitidas dentro dos limites da legislação.

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Manifestação permitida

A lei permite que o eleitor manifeste, de forma individual e silenciosa, sua preferência por candidato, partido, federação ou coligação. A demonstração pode ocorrer por meio de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.

Também é autorizado levar uma anotação em papel para a cabine de votação. É possível consultar a chamada “cola eleitoral” com os números dos candidatos escolhidos durante a votação na urna eletrônica.

Pode, mas com restrições

O uso de camisetas com referências a candidaturas ou partidos é permitido, desde que seja uma manifestação individual. A legislação proíbe a distribuição dessas peças a outras pessoas, a formação de aglomerações com roupas padronizadas e a realização de manifestações coletivas ou ruidosas.

Quem estiver usando uma camiseta ou outro item de identificação política não pode abordar, aliciar ou tentar convencer outros eleitores a votarem em determinada candidatura.

O que é proibido

É proibido entrar na cabine de votação com celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. O aparelho deve ser deixado com a mesa receptora. Quem se recusar a entregá-lo não poderá votar.

A medida busca impedir o registro de imagens da urna, preservar o sigilo do voto e evitar que o voto seja usado como comprovação em eventuais práticas de compra de votos.

Também são proibidos neste domingo o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a realização de comícios e carreatas e a propaganda eleitoral de qualquer natureza. A legislação veda a chamada boca de urna, que ocorre na tentativa de convencer ou pedir votos a eleitores.

Até o encerramento da votação, não é permitida a formação de aglomerações de pessoas com roupas ou outros elementos padronizados que caracterizem uma manifestação coletiva. Fiscais de partidos, coligações e federações também devem seguir regras específicas: eles não podem usar vestimenta padronizada e, nos crachás, devem constar somente o nome e a sigla da legenda que representam.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.