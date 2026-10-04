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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro vota no Rio ao lado da esposa e segue para Brasília

Primeiro candidato do PL à Presidência registrou o voto às 8h18, em Vila Isabel, e acompanhará a apuração na capital federal

Flávio e a esposa, Fernanda, no local de votação do candidato ao Planalto - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)
Flávio e a esposa, Fernanda, no local de votação do candidato ao Planalto - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (4/10), no Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Ele chegou por volta das 8h10 à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, onde registrou o voto às 8h18, na seção 170. Após votar, Flávio posou para fotos ao lado da mulher.

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A passagem pelo local de votação ocorreu logo na abertura dos portões. A agenda prevê ainda que o candidato acompanhasse o voto de Fernanda Bolsonaro na Escola Oga Mitá, na Tijuca, onde ela vota na seção 488. Flávio também tem atendimento à imprensa programado para depois do voto.

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A votação no Rio encerra a primeira parte da agenda de Flávio neste domingo. O candidato seguirá para Brasília, onde pretende acompanhar a apuração dos votos. A capital federal será o ponto de concentração da campanha durante a divulgação dos resultados da eleição.

Após a definição do resultado, Flávio Bolsonaro fará um pronunciamento. O local onde o candidato acompanhará a apuração em Brasília ainda será divulgado pela campanha.

Saiba Mais

  • O senador e candidato à presidência pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, e a esposa, Fernanda Bolsonaro, votam em uma seção eleitoral durante a eleição presidencial no Rio de Janeiro, Brasil, em 4 de outubro de 2026.
    Flávio e a esposa, Fernanda, no local de votação do candidato ao Planalto Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
  • Flávio e a esposa, Fernanda, no local de votação do candidato ao Planalto
    Flávio e a esposa, Fernanda, no local de votação do candidato ao Planalto Foto: Reprodução/Globonews
  • Brazil's right-wing senator and presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) greets supporters during a campaign rally on the eve of the general election, in Santa Barbara d'Oeste, state of Sao Paulo, Brazil on October 3, 2026. Brazilians go to the polls on October 4, 2026, in a tight race led by leftist President Luiz Inacio Lula da Silva and right-wing senator Flavio Bolsonaro, son of former president Jair Bolsonaro, who is serving house arrest. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) Caption
    Brazil's right-wing senator and presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) greets supporters during a campaign rally on the eve of the general election, in Santa Barbara d'Oeste, state of Sao Paulo, Brazil on October 3, 2026. Brazilians go to the polls on October 4, 2026, in a tight race led by leftist President Luiz Inacio Lula da Silva and right-wing senator Flavio Bolsonaro, son of former president Jair Bolsonaro, who is serving house arrest. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) Caption Foto: AFP
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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 04/10/2026 08:24 / atualizado em 04/10/2026 08:41
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