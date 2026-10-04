Flávio Bolsonaro vota no Rio ao lado da esposa e segue para Brasília

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (4/10), no Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Ele chegou por volta das 8h10 à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, onde registrou o voto às 8h18, na seção 170. Após votar, Flávio posou para fotos ao lado da mulher.
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A passagem pelo local de votação ocorreu logo na abertura dos portões. A agenda prevê ainda que o candidato acompanhasse o voto de Fernanda Bolsonaro na Escola Oga Mitá, na Tijuca, onde ela vota na seção 488. Flávio também tem atendimento à imprensa programado para depois do voto.
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A votação no Rio encerra a primeira parte da agenda de Flávio neste domingo. O candidato seguirá para Brasília, onde pretende acompanhar a apuração dos votos. A capital federal será o ponto de concentração da campanha durante a divulgação dos resultados da eleição.
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Após a definição do resultado, Flávio Bolsonaro fará um pronunciamento. O local onde o candidato acompanhará a apuração em Brasília ainda será divulgado pela campanha.