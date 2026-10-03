Flávio Bolsonaro vira em SP e empata com Lula em Minas, diz Datafolha

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, assumiu a liderança na corrida de primeiro turno em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Em Minas Gerais, ele agora está numericamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Rio de Janeiro, o senador manteve sua vantagem, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3/10).
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Resultados em São Paulo
Considerando os votos válidos, Flávio Bolsonaro subiu de 41% para 45% no primeiro turno, enquanto Lula oscilou de 40% para 39%. A pesquisa anterior foi realizada no dia 1º.
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Nos votos totais, o senador avançou de 39% para 42%, e o petista recuou de 38% para 36%. Em uma simulação de segundo turno, Flávio foi de 48% para 50%, e Lula, de 45% para 41%.
Cenário em Minas Gerais
No segundo maior colégio eleitoral, Lula passou de 42% para 41% dos votos totais, empatado numericamente com Flávio. Em votos válidos para o primeiro turno, ambos os candidatos aparecem com 44%.
Na projeção de segundo turno para Minas, Flávio cresceu de 44% para 47% dos votos totais. Lula, por sua vez, variou de 48% para 45%.
Números no Rio de Janeiro
No Rio, terceiro maior colégio, Flávio Bolsonaro subiu de 45% para 46% dos votos totais no primeiro turno. Lula permaneceu com 38%. Em votos válidos, Flávio manteve 48% e o petista, 40%.
Para o segundo turno, o senador seguiu com 51% dos votos totais. Já Lula oscilou de 42% para 41% das intenções de voto.
O Datafolha ouviu 4.006 pessoas com 16 anos ou mais neste sábado. A coleta ocorreu dois dias após o cancelamento do debate presidencial na TV Globo. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.
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Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.