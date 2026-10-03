Flávio diz que não disputará reeleição: "Só preciso de um mandato"

Em live neste sábado (3/10), o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não irá disputar um segundo mandato caso seja eleito no pleito deste ano. "Eu não estou preocupado com permanência no poder, tanto que eu sou o único candidato que, de pronto, apresentei uma PEC para acabar com a reeleição. Eu só quero um mandato, eu só preciso de um mandato."
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também fez críticas ao adversário e disse que Lula não foi capaz de cumprir nenhuma das promessas feitas em seus governos anteriores. Flávio também voltou a falar sobre o cancelamento do debate da Globo. "Eu estava muito preparado, muito à vontade, muito a fim de ir [...] Os ministros do Supremo acabaram com o debate", disse.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Mais cedo, durante uma motociata em São Paulo, Flávio afirmou que a Corte deve deixar de exercer o que chamou de função de "delegacia" e criticou a atuação de ministros do tribunal. "A Corte máxima tem que deixar de ser uma delegacia. Lamento que temos um amigo do Lula no STF fazendo de tudo, dando canetada para tentar ajudar o Lula a se reeleger", disse.]
Flávio também afirmou que o Congresso Nacional estaria sendo influenciado pelo governo e pelo STF. "A mesma coisa está acontecendo no Congresso Nacional, que está capturado pelo governo e pelo STF, que acabam querendo antecipar pautas que precisam ser discutidas após as eleições", afirmou.
Saiba Mais
- Política Justus explica mensagem com Vorcaro: "Negociação entre dois empresários"
- Política Brasileiros começam a votar na Nova Zelândia e na Austrália
- Política Votação começa às 6h no Acre e às 9h em Fernando de Noronha
- Política Pesquisas para presidente: o que elas dizem na véspera da eleição – e o que mostravam em 2022 e 2018
- Política TSE zera pegada de carbono com usina de energia solar
- Política Alexandre Frota participa de ato por apoio a Lula em São Paulo