InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Tarcísio vota em SP e cita segurança como desafio em possível segundo mandato

O atual governador do estado votou por volta das 10h20, acompanhado do candidato ao Senado, André do Prado (PL)

Segundo Tarcísio de Freitas, a segunda gestão investirá em inteligência, monitoramento e equipamento para as guardas civis metropolitanas - (crédito: Marco Galvão/Alesp)
Segundo Tarcísio de Freitas, a segunda gestão investirá em inteligência, monitoramento e equipamento para as guardas civis metropolitanas - (crédito: Marco Galvão/Alesp)

O atual governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcisio de Freitas (Republicanos), votou na Zona Oeste de São Paulo, no Colégio Miguel de Cervantes. Tarcísio votou por volta das 10h20, acompanhado do candidato ao Senado, André do Prado (PL).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

  • Leia também: Haddad vota em São Paulo: "Estado é extremamente politizado e complexo"

    Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após sua participação nas urnas, ele comentou sobre o que enfrentará em um possível segundo mandato. “A gente tem o desafio da segurança pública”, destacou. Segundo ele, a segunda gestão investirá em inteligência, monitoramento e equipamento para as guardas civis metropolitanas. 

Durante sua fala, o republicano citou outra pauta, o envelhecimento da população. “Vai ter cada vez mais pressão no serviço de saúde”, frisou. 

Também mencionou o auxílio para outros municípios na questão básica de saúde. “A gente pode evitar muitas internações se atenção básica for bem feita”, completou. 

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 04/10/2026 11:36 / atualizado em 04/10/2026 11:37
x