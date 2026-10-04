Tarcísio vota em SP e cita segurança como desafio em possível segundo mandato

Segundo Tarcísio de Freitas, a segunda gestão investirá em inteligência, monitoramento e equipamento para as guardas civis metropolitanas - (crédito: Marco Galvão/Alesp)

O atual governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcisio de Freitas (Republicanos), votou na Zona Oeste de São Paulo, no Colégio Miguel de Cervantes. Tarcísio votou por volta das 10h20, acompanhado do candidato ao Senado, André do Prado (PL).

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Após sua participação nas urnas, ele comentou sobre o que enfrentará em um possível segundo mandato. “A gente tem o desafio da segurança pública”, destacou. Segundo ele, a segunda gestão investirá em inteligência, monitoramento e equipamento para as guardas civis metropolitanas.

Durante sua fala, o republicano citou outra pauta, o envelhecimento da população. “Vai ter cada vez mais pressão no serviço de saúde”, frisou.

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Também mencionou o auxílio para outros municípios na questão básica de saúde. “A gente pode evitar muitas internações se atenção básica for bem feita”, completou.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro