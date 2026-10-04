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ELEIÇOES 2026

Dias Toffoli vota em Brasília: "Estamos decidindo o futuro do nosso país"

Ministro do STF registrou o voto no Lago Norte e destacou a importância do pleito para a democracia e para o futuro do país

Após votar, Toffoli ressaltou a importância da participação nas urnas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Após votar, Toffoli ressaltou a importância da participação nas urnas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Dias Toffoli votou na manhã deste domingo (4/10), em Brasília. Ele registrou o voto por volta das 9h, em um colégio eleitoral localizado no Lago Norte, região nobre da capital federal.

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Após votar, Toffoli afirmou que o momento representa uma igualdade entre os eleitores e ressaltou a importância da participação nas urnas. “Momento do voto é o momento em que 158 milhões e 700 mil brasileiros são iguais. Essa é a importância de votar. Voto é igual a todo brasileiro”, disse o ministro a jornalistas.

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Toffoli também classificou o dia de votação como uma “festa” da democracia e destacou o caráter decisivo do pleito para os próximos anos. “Estamos decidindo o futuro do nosso país, futuro do nosso estado e o futuro dos nossos parlamentos”, afirmou. Ao todo, os eleitores escolhem neste domingo representantes para seis cargos: deputado federal, deputado distrital ou estadual, senador, governador e presidente da República.

Além de Toffoli, outros cinco ministros do STF votam em Brasília. A Corte esteve no centro do debate político durante o período eleitoral, especialmente diante de embates entre integrantes do tribunal e da repercussão de investigações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master. Caso seja necessário, o segundo turno para presidente e governador ocorrerá em 25 de outubro.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 04/10/2026 10:14 / atualizado em 04/10/2026 10:15
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