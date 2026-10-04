Haddad vota em São Paulo: "Estado é extremamente politizado e complexo"

O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), votou na Brazilian International School, no bairro de Indianópolis, Zona Sul, na manhã deste domingo (4/10). A participação do ex-ministro da Fazenda nas urnas ocorreu por volta das 10h20. Ele estava acompanhado da mulher, Ana Estela Haddad, do vice-presidente e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), e das candidatas ao Senado, Simone Tebet (MDB) e Marina Silva (Rede).
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Após votar, Haddad conversou com a imprensa e comentou sobre o estado de São Paulo ser “extremamente politizado e complexo". O petista ainda comentou sobre o impacto das ações do Supremo Tribunal Federal (STF) na campanha eleitoral. “Todo tema relevante impacta, né? Você está falando de um Poder da República, não é uma coisa qualquer”, destacou.
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Mais cedo, o chefe da equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhou a votação do líder petista às 9h, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo (SP).
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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