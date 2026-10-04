Andrei Rodrigues descarta riscos para embaixadas em Brasília

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comentou o balanço das operações feitas até o fim da manhã deste domingo (4/10) de eleição. Também afirmou que não há riscos para embaixadas em Brasília: 'Não encontramos elementos'.
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Segundo ele, foram apreendidos lotes de dinheiro vivo, em operação feita em Roraima, contra possíveis interferências no processo eleitoral.
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"Fizemos operação que apreendeu mais de R$ 300 mil em Roraima. Aquilo (esse dinheiro) nos indicou vinculação com a eleição", disse Rodrigues, em pronunciamento à imprensa.
O diretor da PF fez um balanço sobre crimes eleitorais investigados pela corporação. São até o momento "1.292 inquéritos que apuram crime eleitorais e 97 inquéritos que versam sobre violência política de gênero", completou.
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Balanço
Mais cedo, a Polícia Federal publicou ter instaurado inquéritos policiais nos estados da Bahia, Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá e Paraíba. Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos.
Até a manhã de hoje, 28 pessoas foram detidas, além da apreensão de bens que somaram mais de R$ 45,6 milhões, dos quais cerca de R$ 30,2 milhões correspondem a apreensões de dinheiro em espécie.
Embaixadas
Embaixadas estrangeiras no Brasil emitiram alertas de segurança na sexta-feira (2) e citaram as eleições como um dos motivos para recomendar cautela a cidadãos que estão no país.
Andrei Rodrigues comentou que as investigações não identificaram indícios de planos de ataque a representações diplomáticas em Brasília. "Não encontramos elementos concretos sobre a existência de risco para nenhuma embaixada. Não havia plano, não havia nada que tenhamos identificado."