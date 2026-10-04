Lula e Flávio votam nesta manhã e aguardam apuração das urnas

Os candidatos à Presidência da República começaram a cumprir, na manhã deste domingo (4/10), um dos últimos compromissos públicos antes da apuração dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL) compareceram aos respectivos locais de votação acompanhados por aliados, candidatos de suas chapas estaduais e familiares.



Flávio Bolsonaro vota no Rio

Flávio Bolsonaro foi um dos primeiros presidenciáveis a comparecer às urnas. O candidato chegou pouco depois das 8h à Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel, no Rio de Janeiro, poucos minutos após a abertura dos portões.

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Depois de registrar o voto, Flávio permaneceu no local para fotografias ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro.

O candidato também estava acompanhado de nomes da campanha do PL no estado. Estiveram com ele Douglas Ruas, candidato ao governo do Rio de Janeiro, e Carlos Portinho e Carlos Jordy, que disputam vagas no Senado.

Rogéria Bolsonaro, mãe de Flávio e candidata a deputada federal, também participou do momento.



Após votar, Flávio Bolsonaro disse acreditar na possibilidade de a eleição presidencial ser definida ainda neste domingo. Ao conversar com jornalistas, o candidato afirmou esperar uma vitória já no primeiro turno.

"Eu espero de verdade que o Brasil já escolha o seu presidente no dia de hoje de forma definitiva."

Flávio também fez um balanço positivo da campanha e se declarou preparado para assumir a Presidência da República.

"Estou muito feliz com a campanha limpa que nós fizemos. Eu espero que os brasileiros e brasileiras possam sair hoje de casa para mudar o país para melhor"

Na sequência, reforçou a mensagem sobre a própria candidatura.

"Eu estou mais do que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar".

Lula vota em São Bernardo do Campo

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, onde mantém seu domicílio eleitoral.

O candidato à reeleição chegou por volta das 9h10 à Escola Estadual João Firmino acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin.

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Também estiveram ao lado de Lula as candidatas ao Senado Simone Tebet e Marina Silva, além de Fernando Haddad, que disputa o governo de São Paulo.

Após deixar a cabine de votação, Lula posou para os fotógrafos ao lado de Alckmin. Os dois seguraram uma bandeira do Brasil durante o registro.

Posteriormente, em entrevista à imprensa, apresentou a eleição como uma disputa entre projetos distintos para o país.

"O que está em jogo é definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o desenvolvimento e o atraso"

O presidente também fez críticas aos adversários ao defender o que considera necessário para o avanço do país.

"O Brasil não irá pra frente com miliciano, com orgia em torno da quadrilha do banco Master. O Brasil vai pra frente com seriedade."

Lula aproveitou ainda a passagem pelo local de votação para reforçar um pedido direcionado aos eleitores com mais de 70 anos, para quem o voto não é obrigatório. Segundo ele, a participação desse grupo deve levar em conta também as próximas gerações.

"Tenho feito um apelo para que as pessoas com mais de 70 anos, que pela lei não precisam votar, compareçam para votar, porque as pessoas não têm que votar apenas pensando nelas, as pessoas têm que pensar no Brasil, as pessoas têm que pensar nos seus filhos, as pessoas têm que pensar nos seus netos, as pessoas têm que pensar no futuro daqueles que elas vão deixar".



Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado (PSD) votou por volta das 10h15 em Nova Crixás, em Goiás. Ele chegou acompanhado do candidato a vice, Gilberto Kassab (PSD), que também preside o partido.

Antes de entrar na seção, Caiado destacou a importância do comparecimento dos eleitores às urnas e relacionou a participação no primeiro turno ao compromisso com o processo democrático.

Após registrar o voto, o candidato disse deixar o local com a sensação de "dever cumprido".



Romeu Zema

Romeu Zema (Novo) votou por volta das 9h em Araxá, Minas Gerais. O ex-governador, que renunciou ao cargo para disputar a Presidência, foi flagrado levando o celular para dentro da cabine e consultando o aparelho durante a votação, prática proibida pela Justiça Eleitoral.

Depois de votar, Zema seguiu para Belo Horizonte, onde acompanhará a apuração dos resultados.



Renan Santos

Renan Santos (Missão) compareceu às urnas por volta das 10h30, em uma escola estadual de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Vestido de preto e usando óculos escuros, o candidato acenou para fotógrafos e cinegrafistas ao chegar ao local.

Ele estava acompanhado por integrantes da campanha e do partido, entre eles a vereadora Amanda Vettorazzo e o deputado federal Kim Kataguiri. O grupo deve acompanhar a apuração na sede do Missão, em São Paulo.

Ao falar com jornalistas, Renan criticou o nível do debate eleitoral e classificou a disputa como "vazia". Também chamou Flávio Bolsonaro (PL) de "desqualificado" e se posicionou contra a estratégia de voto útil para derrotar Lula.

O candidato afirmou que faltaram discussões sobre propostas durante a campanha e contestou a tese de que não votar em Flávio poderia favorecer uma vitória de Lula no primeiro turno, classificando essa possibilidade como "uma mentira".

Apesar das críticas, Renan disse estar "muito esperançoso com o resultado".





